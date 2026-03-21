Fener'in yıldızı Asensio'nun bayramı zehir oldu! Bakın sebebi ne çıktı...

Marco Asensio'nun İspanya Milli Takımı'na çağrılmama nedeni sakatlık olarak açıklanırken, Fenerbahçe oyuncuyu derbiye hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio'nun İspanya Milli Takımı aday kadrosuna alınmamasıyla ilgili merak edilen detay netlik kazandı.

SAKATLIK ENGELİ ORTAYA ÇIKTI

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve performansıyla dikkat çeken Asensio'nun milli takıma çağrılmamasının arkasında sakatlık olduğu öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre, tecrübeli futbolcu bir süredir ağrıları olmasına rağmen sahaya çıkmaya devam etti.

TEDESCO TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız oyuncu konusunda kontrollü bir plan uyguluyor. Asensio'yu yüksek tempolu antrenmanlardan uzak tutan teknik ekip, oyuncunun sağlık durumunu riske atmadan sezonu tamamlamayı hedefliyor.

ÖZEL PROGRAM UYGULANACAK

Sarı-lacivertli ekip, milli arada Asensio'ya aktif dinlenme programı uygulayacak. Bu süreçte oyuncunun ağrılarının azaltılması ve fiziksel olarak toparlanması planlanıyor.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Fenerbahçe cephesi, Marco Asensio'nun Beşiktaş derbisine tam hazır şekilde çıkmasını hedefliyor. Teknik ekip, olası sakatlık riskini minimuma indirerek yıldız futbolcudan maksimum verim almayı amaçlıyor.