Arda Güler örnek aldığı 3 futbolcuyu açıkladı! 'Onlara benzemeye çalışıyorum'

A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Elche maçında attığı gol ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her zaman böyle bir gol atmak istediğini söyleyen Güler, örnek aldığı 3 futbolcuyu açıkladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler kulübünün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. La Liga'daki Elche maçında 68 metrelik golü ile ilgili konuşan Güler, örnek aldığı oyuncuları da açıkladı.

"ONLARA BENZEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum diyen Güler, örnek aldığı futbolcuları sıraladı. Milli yıldız, "Küçüklükten beri örnek aldığım futbolcu Alex de Souza'ydı. Şimdi biraz daha Mesut Özil ve Luka Modric'i izliyorum. Kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Çok elit futbolcular" dedi.

"O TARZ BİR VURUŞ KALİTEM VAR"

68 metreden attığı gol ile ilgili konuşan Güler, "Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. O tarz bir vuruş kalitem var" dedi.

"LAHMACUN, İSKENDER, MANTI"

En sevdiği yemekle ilgili Arda, "En sevdiğim yemekler lahmacun, iskender ve annemin yaptığı mantı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

