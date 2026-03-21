BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi öldürüldü

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi öldürüldü

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre,  İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki bir fırında, eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özlüer kardeşlerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçtığı belirlenen şüpheli U.K'yi, Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde yakaladı.

Gözaltına alınan U.K, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

