BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün un bonservisini belirledi Bu Parayı veren Orkun'u alır

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'nün bonservis bedeli netleşti. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncu için 50 milyon eurodan aşağısı teklifleri değerlendirmeye almayacak. Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham, Orkun Kökçü'yü yakından takip ediyor. Yaz transfer döneminde bu kulüplerden ciddi teklifler bekleniyor. Beşiktaş yönetimi ise belirlenen bonservis bedelinin altında bir teklif kabul etmeyi düşünmüyor.

Abone ol

Beşiktaş, yıldız oyuncusu Orkun Kökçü için bonservis beklentisini netleştirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncu için belirlediği rakam dikkat çekti.

50 MİLYON EURODAN AŞAĞISI YOK

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. Yönetimin bu konuda taviz vermeyeceği ifade edildi.

DEVLER TAKİPTE

Manchester United ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği Orkun Kökçü için yaz transfer döneminde ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Beşiktaş cephesi ise yıldız oyuncu için belirlenen bonservis bedelinin altına inmeyi düşünmüyor.

