Parmağı kopmak üzereydi! Noa Lang için büyük sürpriz

Liverpool-Galatasaray, mücadelesinde parmağından ciddi bir şekilde yaralanan sarı-kırmızılıların Hollandalı oyuncusu Noa Lang için son derece sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, milli davet aldı.

2026 Dünya Kupası'nı garantileyen ülkelerden Hollanda, gelecek hafta 2 hazırlık maçı oynayacak. Hollanda sırasıyla Norveç ve Ekvador'la karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI'NDAN NOA LANG KARARI

Bu maçlar öncesinde Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Ronald Koeman yönetimindeki turunculuların kadrosuna Galatasaray'dan Noa Lang dahil edildi.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'la deplasmanda oynadığı maçta Noa Lang ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Lang, ikinci yarıdaki bir pozisyonda reklam panolarına çarpmış ve başparmağından sakatlanmıştı. Tecrübeli oyuncu, maçın ardından ameliyat olmuştu.

İKİ TAKIMDA TOPLAM 38 MAÇA ÇIKTI

Sezona İtalya Serie A ekibi Napoli'den başlayan Noa Lang, devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a imza atmıştı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon iki takımda toplam 38 maçta süre alırken, 3 gol ve 4 asist kaydetti.

