BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ersoy, TÜRKSOY heyeti ile nevruzda bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kadim Türk milletinin birliği, öz benliğine karşı sahip olduğu farkındalıkla bu benliği var eden gerek tarihi gerek kültürel değerleri sahiplenmeyle ve elbette onları yaşatıp nesillerine aktarmasıyla ancak mümkün ve kalıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, 21 Mart Nevruz Günü kapsamında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen heyeti kabul etti.

Kabulde Ersoy'a, bereketin simgesi "semeni" tepsisi takdim edildi, nevruz geleneğine özgü ritüeller sergilendi.

Türk dünyasından sanatçıların müzik performanslarını sahnelediği programda, ortak kültürel mirasın önemi vurgulandı.

Ersoy, buradaki konuşmasında, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, Türk dünyasının birlikteliğinin "hayati önem" taşıdığını ifade etti.

Birliğin sadece siyasi söylemlerle değil, kültürel değerlerin korunmasıyla kalıcı olacağını kaydeden Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Birlik, kuru bir sözden, dönemsel birlikteliklerden, siyasi ve politik söylemlerden öte, akılda ve gönülde yani duyguda ve fikirde olmak zorundadır. Kadim Türk milletinin birliği, öz benliğine karşı sahip olduğu farkındalıkla, bu benliği var eden gerek tarihi gerek kültürel değerleri sahiplenmeyle ve elbette onları yaşatıp nesillerine aktarmasıyla ancak mümkün ve kalıcı olacaktır. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı bütün bunların gerçekleşmesini mümkün kılmak ve sürekliliğini teminat altına almak fikriyle vücuda getirilmiş bir kurumdur. TÜRKSOY çatısı altında, Türk milletinin kimlik ve karakter hafızası muhafaza edilmektedir."

Bakan Ersoy, TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumların tecrübeleriyle Türk dünyasındaki ortak çalışmaları desteklemeye ve kültürel diplomasi faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

