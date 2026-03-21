Kubilay Kaan Kundakçı olayında şoke eden iddia! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı Rapçi Canbay bakın ne dedi

Rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı arabulucu yaptı. Ancak Kubilay Kaan Kundakçı iddiaya göre çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı.Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifade işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Türkiye'nin konuştuğu olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi.

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARMATÖR KADAYIFÇIOĞLU'NUN OĞLU ÇIKTI!

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul'da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayının failinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bir dönem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile de aşk yaşadığı ortaya çıktı.

RAPÇİ CANBAY: SALDIRIYI ALEYNA BİLİYORDU!

Öte yandan kan donduran cinayetle ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alındı. Emniyet'te görgü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kalaycıoğlu'nun Cinayet Bürodaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlattı.