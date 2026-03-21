ABD Başkanı Trump: "Lindsey Graham bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için, "Bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da basına konuşan Trump, İspanya ve Almanya'daki ABD üslerinin durumunun yeniden değerlendirilmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, Graham'ın bu yöndeki çağrısını haklı bulduğunu belirtti.

NATO'yu Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine katkı sunmamakla eleştiren Trump, ittifakın bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Trump, "Bunu dile getiren Lindsey Graham ki unutmayın o bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil. Birçok senatör ve kongre üyesi de NATO'nun hiçbir şey yapmamış olmasından dolayı oldukça rahatsız." dedi.

Başkan Trump, 19 Mart'ta Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray'da kabul ederken basına yaptığı açıklamada da Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD'ye destek olmayacaklarını açıklayan NATO ülkelerine tekrar tepki göstermiş ve bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını vurgulamıştı.

İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullanmasına izin vermezken söz konusu saldırıları "haksız" olarak nitelendirmiş ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine katkı sağlamaya karşı çıkmıştı. Almanya da benzer şekilde mesafeli yaklaşım sergilemişti.

