BIST 13.048
DOLAR 44,30
EURO 51,30
ALTIN 6.406,80
HABER /  DÜNYA

İran'ın ABD-İsrail'in saldırıyla başlayan savaşı sonlandırmak için şartları belli oldu

İran'ın ABD-İsrail'in saldırıyla başlayan savaşı sonlandırmak için şartları belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandıracak herhangi bir çözümün gelecekte saldırı olmayacağına dair güvenceleri ve savaş sırasında verilen zararın tazmin edilmesini içermesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansına konuşan Erakçi, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşı ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık"

Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik durumunun ABD-İsrail saldırılarından kaynaklandığını söyleyen Erakçi, "Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık, Boğaz açık. Yalnızca İran'a saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik." dedi.

Boğaz'dan geçişler için diğer ülkelere destek olduklarını aktaran Erakçi, Japonya gibi ülkelerin Tahran ile koordinasyon sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti.

Ülkesinin müzakere masasında saldırıya uğradığını hatırlatan Erakçi, savaşı "İran'a dayatılan bir savaş" şeklinde nitelendirerek "Bu, yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıydı. İran'ın cevabı meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir." diye konuştu.

"Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli"

Erakçi, ateşkes çağrılarını da reddederek şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Öcalan’dan Nevruz mesajı: Ortak yaşamın yolu açılıyor
Öcalan’dan Nevruz mesajı: Ortak yaşamın yolu açılıyor
Kubilay Kaan Kundakçı olayında şoke eden iddia! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı Rapçi Canbay bakın ne dedi
Kubilay Kaan Kundakçı olayında şoke eden iddia! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı Rapçi Canbay bakın ne dedi
Ordu sahilinde insansız deniz aracı bulundu!
Ordu sahilinde insansız deniz aracı bulundu!
Otomobil SUV tipi araçla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
Otomobil SUV tipi araçla çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var
İmamoğlu: Nevruz barışa ve umuda vesile olsun
İmamoğlu: Nevruz barışa ve umuda vesile olsun
Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırı
Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırı
İran Atom Enerjisi Kurumu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi
İran Atom Enerjisi Kurumu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
ABD Başkanı Trump: "Lindsey Graham bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil"
ABD Başkanı Trump: "Lindsey Graham bir dönem NATO'nun en büyük savunucularındandı, artık değil"
Arda Güler örnek aldığı 3 futbolcuyu açıkladı! 'Onlara benzemeye çalışıyorum'
Arda Güler örnek aldığı 3 futbolcuyu açıkladı! 'Onlara benzemeye çalışıyorum'
Elektrik direğine çarptı! Feci kazada yaralılar var
Elektrik direğine çarptı! Feci kazada yaralılar var