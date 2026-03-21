Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırı

İran, Natanz Nükleer Tesisi’ne düzenlenen saldırının ardından teknik incelemelerde radyoaktif sızıntı tespit edilmediğini açıkladı. ABD ve İsrail’in başlattığı operasyon, tesisin güvenliğini etkilemezken, bölgede yaşayan halk için herhangi bir risk oluşmadı.

ABD ve İsrail, İran’ın Natanz nükleer tesisine yönelik yeni bir saldırı başlattı. İran medyası, tesisin hedef alındığını bildirirken, İran Atom Enerjisi Kurumu teknik incelemeler sonucunda herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve halk için bir tehlike bulunmadığını açıkladı.

28 Şubat sabahı başlayan operasyon, ABD ile İsrail’in koordinasyonuyla gerçekleşti ve 22 gündür süren saldırılar devam ediyor. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’nin uranyum zenginleştirme açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD ve İsrail’in bu eylemi uluslararası yükümlülükleri hiçe sayarak gerçekleştirdiği ifade edildi. İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırı sonrası yapılan teknik incelemelerin güvenlik açısından olumsuz bir durum göstermediğini ve bölge halkının risk altında olmadığını duyurdu.