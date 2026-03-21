İran Atom Enerjisi Kurumu: Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.Nükleer tesiste herhangi bir sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun X  hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıklandı

Açıklamada, ABD ve İsrail’in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarını ABD savaş uçaklarının yaptığı ileri sürüldü.Haberde, ABD savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'ni "sığınak delici" bombalarla vurduğu iddiasına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Nevruz Bayramı mesajı
