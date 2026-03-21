İmamoğlu: Nevruz barışa ve umuda vesile olsun

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve umut vurgusu yaptı. Nevruz’un barışa ve kardeşliğe vesile olmasını dileyen İmamoğlu, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı bir geleceğin birlikte inşa edileceğini ifade etti.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında toplumsal birlikteliğe dikkat çeken İmamoğlu, farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, huzur içinde bir arada yaşanılan bir geleceğin birlikte kurulacağını dile getirdi.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışı olan Nevruz’un; barışa, kardeşliğe ve umut dolu yarınlara vesile olmasını diliyorum.

Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle, bir arada, huzur içinde yaşadığımız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."

