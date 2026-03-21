Ordu sahilinde insansız deniz aracı bulundu!

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde şüpheli bir cisim bulundu. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Cismin imha edileceği öğrenildi.

Yüceler Mahallesi sahilinde vatandaşlar kıyıda şüpheli bir cisim olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler cisim üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi.

BULUNAN İDA İMHA EDİLECEK

Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı. Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.