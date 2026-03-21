Rojin Kabaiş'in telefonu bu kez Çin’e gönderiliyor

Van’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Daha önce İspanya’ya gönderilen ancak şifresi çözülemeyen cep telefonunun, Adalet Bakanlığı aracılığıyla yürütülen süreç sonrası bu kez Çin’e gönderileceği öğrenildi. Ailenin, veri kaybı riskine karşı Türkiye’de müdahale edilmesine sıcak bakmadığı, cihazdaki bilgilerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.

Abone ol

VERİ KAYBI RİSKİ NEDENİYLE TÜRKİYE’DE AÇILMADI

Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Adalet Bakanlığı üzerinden yapılacak resmi yazışmaların tamamlanmasını beklediğini belirten Kabaiş, telefonun Türkiye’de açılması ihtimalinin de gündeme geldiğini ancak veri kaybı riski nedeniyle bu seçeneğin tercih edilmediğini ifade etti.

Sabah’ın haberine göre; kaybolduktan bir süre sonra cansız bedeni bulunan ve ölümü hâlâ aydınlatılamayan Rojin Kabaiş dosyasında, telefonun içeriği kritik önem taşıyor. Baba Kabaiş, kızının en son yurttan çıkarken elinde telefonunun bulunduğunu hatırlatarak, cihazın açılmasının soruşturmanın yönünü değiştirebileceğini dile getirdi.

Nizamettin Kabaiş, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi."