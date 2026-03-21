Temiz hava diye kimyasal solumayın! Koku vericiler solunum sağlığını doğrudan etkiliyor

Evlerde ve ofislerde temizlik belirtisi sayılan oda spreyleri, aslında solunum yollarını tehdit eden birer kimyasal bombaya dönüşebilir.Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, “Bir ortamın güzel kokması havanın temiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle otomatik spreyler gece boyu astım krizlerini tetikliyor” dedi.

Abone ol

Evler, ofisler ve plazalar… Günlük yaşamda “temizlik” çoğu zaman güzel kokuyla eş tutuluyor. Ancak bir ortamın güzel kokması, havanın sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, özellikle oda spreyleri ve otomatik koku vericilerin, solunum yolları üzerinde sanılandan çok daha ciddi etkilere neden olabildiğini söyledi.

“TEMİZLİK KOKUYLA ÖLÇÜLMEZ”

Oda spreylerinin yaygın kullanımına dikkat çeken Prof. Dr. Saltürk, temiz hava algısının yanlış bir şekilde kokuyla ilişkilendirildiğini belirterek, “Bir ortamın güzel kokması, o havanın temiz olduğu anlamına gelmez. Temizlikle koku arasında doğrudan bir ilişki yok. Maalesef evlerde ve iş yerlerinde bu ürünler çok yoğun kullanılıyor. Oda spreyleri organik uçucu solventler ve aerosoller içerir. Bu maddeler özellikle astımı ve alerjisi olan kişilerde, hatta bazen hiçbir yatkınlığı olmayan bireylerde bile hava yollarında daralma, hırıltı, öksürük, hapşırma ve ciddi astım ataklarına yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

OTOMATİK SPREYLER DAHA TEHLİKELİ

Kontrolsüz çalışan otomatik koku vericilerin riskinin daha yüksek olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saltürk, “Bu cihazlar ayarı açık bırakıldığında gece boyunca odaya aerosol salabiliyor. Sabah hastalar ciddi nefes darlığı, alerjik atak ve astım kriziyle acil servise başvurabiliyor. Biz bunları klinikte sıkça görüyoruz. Asıl önemli olan havalandırmadır. Camların düzenli olarak açılması, mekanik havalandırma sistemlerinin kullanılması, gerekirse hava temizleyici cihazlardan faydalanılması gerekir. Ayrıca yüzey temizliği, ev tozu akarları ve alerjenlerin azaltılması açısından çok önemlidir” diye konuştu.

PARFÜM KULLANIMINDA DA DİKKAT

Sadece oda spreyleri değil, kişisel parfüm kullanımının da kontrollü olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Saltürk, “Parfümler doğrudan yüze, vücuda ya da kıyafete sıkılmamalı. Miktar çok önemli. Alerjik bünyesi olan kişilerde bazı ürünlerin hiç kullanılmaması gerekebiliyor. Çünkü bunların tamamı uçucu ve solunduğunda hava yollarını etkileyen kimyasallar içeriyor. Güzel kokan bir ortam her zaman sağlıklı değildir. Özellikle solunum yolu hassasiyeti olan bireyler için bu ürünler ciddi risk oluşturabilir. Mümkünse koku verici spreylerden uzak durulmalı, temiz hava doğal yollarla sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.