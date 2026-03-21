İran: ABD-İsrail, Basra Körfezi'nde sivil gemileri vuruyor, saldırılar sürerse misilleme tedbirleri alacağız

İran, ABD-İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil gemileri hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurarak, bu saldırıların devam etmesi halinde sert misilleme tedbirleri uygulanacağını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil gemilere saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan ve Siyonist düşmanlar, ardı ardına aldıkları yenilgiler ve İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlü saldırısına karşı koyamamaları nedeniyle Basra Körfezi'nde özel gemileri ve yolcu taşımacılığını hedef alıyor. Bu alçakça saldırının tekrarlanması halinde sert misilleme tedbirleri alınacağı konusunda uyarıyoruz."