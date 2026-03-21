Süper Lig’de ertelenen maçların tarihleri açıklandı

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçların tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki fikstürleri nedeniyle 27. hafta maçlarını ileri bir tarihe ertelemişti. Bu doğrultuda ertelenen maçların oynanacakları tarih ve saatler açıklandı.

Göztepe-Galatasaray maçı, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak. Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.