Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Süper Lig'in 23. haftası, tarihi bir derbiye daha sahne oluyor. Fenerbahçe, dev maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Trabzonspor'un kaybettiği haftada Fenerbahçe, kazanarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından olmak istiyor. Galatasaray da Kadıköy'de 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırma peşinde. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Türkiye'nin 2 dev çınarı Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek ve zorlu derbi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

Ersun Yanallı Fenerbahçe taraftarı önünde bir kez daha Galatasaray'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Sarı-Lacivertli takımda en önemli eksik sarı kart cezalısı Gustavo... Fatih Terimli Galatasaray ise Kadıköy deplasmanında 20 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Galatasaray'da ise Lemina sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe - Galatasaray

Stat: Ülker Stadyumu

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1 & beIN SPORTS HD 2

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao