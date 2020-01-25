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Fenerbahçe - Başakşehir maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak.

Süper Lig’de son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 19. haftada Medipol Başakşehir’le karşılaşacak. Haftanın en önemli Fenerbahçe rakibi karşısında kazanmak istiyor. Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak. Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK’yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor’un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE 0-0 Başakşehir (CANLI)

İşte Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Tolga, Kruse, Vedat Muriç

İşte Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli.

Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak. Bu sezon ligde Kadıköy’de çıktığı 8 maçın 6’sını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor’la berabere kalıp Antalyaspor’a kaybetti. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe karşısında

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi son 3 maçını kazanan Fenerbahçe ise rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor.

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