Feci kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve bebeği öldü

Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı.

G.B'nin kullandığı 12 ACL 258 plakalı otomobil, Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Songül Tütünen (41) ile 7 aylık bebeği Muaz Tütünen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Feci kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve bebeği öldü - Resim: 0

