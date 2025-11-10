BIST 10.890
DOLAR 42,23
EURO 48,86
ALTIN 5.539,96
HABER /  EKONOMİ

Bakan Bayraktar son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladıklarını bildirdi

Bakan Bayraktar son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladıklarını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladıklarını ve Türkiye genelinde konut abone sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Bayraktar, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki bütün illere doğal gaz götürülmesi" yönünde bir hedef ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu hedefi gerçekleştirdiklerine ve bugün Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğal gazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık. 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı, bugün itibarıyla 22 milyona yükseldi. Son 1 yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gazda hedef 2028'de 16 milyon haneye ulaşmak

Türkiye'nin her köşesine doğal gaz götürmek için çalışmaların devam ettiğini ve bu yıl 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettiklerini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sağladık. Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 2025 sonunda 973'e çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz ile vatandaşlara sadece bir enerji kaynağı değil, yaşam konforu ve şehirlerde yüksek hava kalitesi de sağladıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz doğal gaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz. Yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğal gazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin yerli doğal gazımızı kullanmasını sağlayacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Belçika'da nükleer santral ve havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi
Belçika'da nükleer santral ve havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildi
Çin, ABD'ye getirdiği karşı tedbirleri bir yıllığına askıya aldı
Çin, ABD'ye getirdiği karşı tedbirleri bir yıllığına askıya aldı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '10 Kasım' mesajı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '10 Kasım' mesajı
Futbol hakemlerine bahis operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi
Futbol hakemlerine bahis operasyonunda 18 kişi adliyeye sevk edildi
Emenike'den olay olan aslan göndermesi! Galatasaray'ın yenildiğini görünce acımadı
Emenike'den olay olan aslan göndermesi! Galatasaray'ın yenildiğini görünce acımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız
CHP'nin mutlak butlan davası! Gerekçeli karar açıklandı soyut ve delilsiz
CHP'nin mutlak butlan davası! Gerekçeli karar açıklandı soyut ve delilsiz
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
MEB'in 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddiası! DMM'den açıklama
MEB'in 'kapıları kilitleyin' talimatı verdiği iddiası! DMM'den açıklama
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a ne olacak! Fenerbahçe'den maç biter bitmez açıklama geldi
İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a ne olacak! Fenerbahçe'den maç biter bitmez açıklama geldi
Bodrum merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Bodrum merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
Sındırgı'da deprem fırtınası! Üç ayda 15 bin deprem, uzman isimden korkutan açıklama
Sındırgı'da deprem fırtınası! Üç ayda 15 bin deprem, uzman isimden korkutan açıklama