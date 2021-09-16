Fatih Terim: Çok iyi bir Galatasaray gördüm

Lazio'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda ilk maçtan liderliğe yükselen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi değerlendirdi. Terim ile birlikte Muslera ve Halil Dervişoğlu'nun maç sonrası açıklamaları şöyle...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Lazio çok güçlü bir ekip. İleride baskı yapmayı seven bir takım. Bekleyerek ya da kendi sahamıza kapanarak Lazio'yu rahatsız etmenin kolay olmadığını biliyorduk. Presle değil baskıyla başladık. Oyunu dengeledik ve öne de geçtik." dedi.

"Çok iyi bir Galatasaray gördüm"

Terim şöyle devam etti: Bir saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Biz kenarları daha iyi kullandık. Takım boyunu kısa tutarak rakibe az pozisyon verdik ve kendimiz oynadık.

"Doğru da oldu"

Kolay değil, bu genç çocukların Lazio karşısında oynaması. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar. 3 puanla başlamak güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle ilk defa beraber olduğumuz taraftarımızla oynamak çok güzeldi. Maçın sonuna doğru yaptığımız hamleler oyunu ve oyuncuyu korumak içindi. Doğru da oldu. İlk haftayı lider tamamladık.

"Hiçbiri kolay geçmeyecek"

Grup, herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. Marsilya maçı zor geçecek, oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek.

Halil: Galip olduğumuz için mutluyuz

Sarı-Kırmızılıların genç oyuncusu Halil Dervişoğlu ise "Kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Halil, "Bugün çok iyi oynadık, takım olarak çok iyiydik. Pozisyonlara da girdik. Gol biraz şanslı oldu ama galip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi. Taraftarın desteğine değinen Halil, "Stadyum full olmamasına rağmen yine çok güzeldi. Desteklerini hissettirdiler. Takıma da yansıdı bu. İnşallah her maç onların desteğiyle galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Muslera: Yüzde 100'ünü gösteren bir Galatasaray var

Önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen kaleci Muslera "Çok önemli bir galibiyet aldık. Nasıl başlarsanız öyle gider. Bizim de iyi başlamamız gerekiyordu taraftarımızın önünde. İtalya'nın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Hem defansif, hem ofansif olarak iyiydik. Kolay değil aslında. Milli takım dönüşünden sonra böyle bir maça çıkmak kolay değildi. Yeni arkadaşlar var, alışma süreci var. Bugün bunları belli etmeyen, %100'ünü gösteren bir Galatasaray var. Bugün bu galibiyetin tadını çıkaracağız. Ancak pazar günü ligde önemli bir maç var. Artık onu düşüneceğiz." dedi.

Rakip kalecinin yaptığı hatayı değerlendirdi

Mevkidaşı Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol sorulan tecrübeli kaleci, "Benim de hatalarım oldu birkaç maç önce. Kaleciler ne yazık ki yalnız insandır. Forvet 100 pozisyona girer, kaçırır, 1 tane girer. Defans bir hata yapar, düzeltme şansı var. Kaleciler ne yazık ki şanssızdır. Strakosha moralini bozmamalı. Pes etmemek, mücadele etmek lazım. Ne yazık ki kalecilik işinin cilvesi bu. Başka pozisyondaki oyuncular hata yapınca sıkıntı olmuyor ama bizim hatamızın affı yok." ifadelerini kullandı.

Taylan: Galibiyetle başlamak çok güzeldi

Turnuvaya 3 puanla başlayan Galatasaray'da maç sonu açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Daha ilk maç, 5 maçımız var. Galibiyetle başlamak çok güzeldi, Taraftarımız bizim için itici güç. Onların desteğiyle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.