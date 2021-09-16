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Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de bir kişi tartıştığı ağabeyini öldürdü

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan ağabey hastanede hayatını kaybetti.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'nde C.S., henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S., ağabeyine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan C.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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