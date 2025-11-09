BIST 10.925
Fatih Karagümrük 8 maç sonra kazandı

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, ligde 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Bu sezon iç sahada ilk, toplamda ikinci kez kazanan kırmızı-siyahlı takım, puanını 7'ye çıkardı.

Süper Lig'de 4'ü son 5 karşılaşmada olmak üzere 6. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

67. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Camacho'nun ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

75. dakikada sol kanatta son çizgiye ve ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi düşünen Serginho'nun ayağının dışıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

