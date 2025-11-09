Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?

Gazeteci Hadi Özışık, Halk TV yazarı Ayşenur Arslan'ın 'Gazetecilerin Lehine Bir Yazı başlıklı yazısında: ' İnternet sitesini kurarken elimden gelen katkıyı yaptığım, daha sonra yollarımız ayrılınca hakkımdaki asılsız haberleri yüzünden arayıp o katkıları hatırlatmak zorunda kaldığım Hadi Özışık.." sözlerine youtube kanalından cevap verdi.

Özışık; Ayşenur Arslan ismimi yazmış ve bazı iddialarda bulunmuş. Yazısında beni ve diğer gazetecileri sıralayarak bir liste yapmış, örneğin: Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Hadi Özışık, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Oral Çalışlar...

Ancak yazılanların çoğu doğru değil, aslı astarı yok. Özellikle benim hakkımda ortaya atılan iddialar gerçekleri yansıtmıyor. Gelin bu yazıyı ve asılsız iddiaları tek tek inceleyelim. Hem neyin yanlış yazıldığını hem de medyada çarpıtılmış bilgilerin nasıl yayıldığını açıklayalım. dedi...

İŞTE HADİ ÖZIŞIK'IN VİDEOSUNUN TAMAMI