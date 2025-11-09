BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL

Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?

Gazeteci Hadi Özışık, Halk TV yazarı Ayşenur Arslan'ın 'Gazetecilerin Lehine Bir Yazı başlıklı yazısında: ' İnternet sitesini kurarken elimden gelen katkıyı yaptığım, daha sonra yollarımız ayrılınca hakkımdaki asılsız haberleri yüzünden arayıp o katkıları hatırlatmak zorunda kaldığım Hadi Özışık.." sözlerine youtube kanalından cevap verdi.

Abone ol

Gazeteci Hadi Özışık, Halk TV yazarı Ayşenur Arslan'ın 'Gazetecilerin Lehine Bir Yazı başlıklı yazısına youtube kanalından cevap verdi.

Özışık; Ayşenur Arslan ismimi yazmış ve bazı iddialarda bulunmuş. Yazısında beni ve diğer gazetecileri sıralayarak bir liste yapmış, örneğin: Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Hadi Özışık, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Oral Çalışlar...

Ancak yazılanların çoğu doğru değil, aslı astarı yok. Özellikle benim hakkımda ortaya atılan iddialar gerçekleri yansıtmıyor. Gelin bu yazıyı ve asılsız iddiaları tek tek inceleyelim. Hem neyin yanlış yazıldığını hem de medyada çarpıtılmış bilgilerin nasıl yayıldığını açıklayalım. dedi...

İŞTE HADİ ÖZIŞIK'IN VİDEOSUNUN TAMAMI

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı