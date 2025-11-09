BIST 10.925
ABD'de tıbbi helikopter düştü

ABD’nin Tennessee eyaletinde Nashville yakınlarında bir tıbbi helikopterin düşmesi sonucu 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 mürettebat ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.

Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

