ABD'de tıbbi helikopter düştü

ABD'nin Tennessee eyaletinde Nashville yakınlarında bir tıbbi helikopterin düşmesi sonucu 1 mürettebat hayatını kaybetti, 2 mürettebat ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.
Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.