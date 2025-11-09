BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  SPOR

İlkay Gündoğan'dan herkesi şaşırtan karar! Bakın milli arada ne yapacak

İlkay Gündoğan'dan herkesi şaşırtan karar! Bakın milli arada ne yapacak

Galatasaray'da sakatlığının ardından sahalara geri dönmeye hazırlanan İlkay Gündoğan, açığını kapatmak için milli arada ekstra çalışma kararı aldı.

Abone ol

Süper Lig devi Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, milli aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

EKSTRA ÇALIŞMA KARARI ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Bodo/Glimt maçından önce antrenmanda sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, milli arada açığını kapatmak için ekstra çalışma kararı aldı. Yıldız oyuncunun, milli ara sonrasında ligdeki Gençlerbirliği maçında kadroya alınması ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde tam hazır hale gelmesi planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Lider durumda bulunan Galatasaray'da bu sezon 7 maça çıkan İlkay Gündoğan, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Filistin ile Sudan’daki gelişmeleri ele aldı
Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Filistin ile Sudan’daki gelişmeleri ele aldı
Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?
Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?