BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

Abone ol

Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş yönüne seyir halinde olan 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Mehmet Ç. direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüsteki yolcular tahliye edildi. Bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, otobüsü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı - Resim: 0

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu olduğunu ve duyar duymaz yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi.

Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadığını ve hastanede şoförü ziyarete gideceğini belirten Savaş, "Biraz ciddiymiş durumu arkadaşın, inşallah önemli bir şey olmamıştır. Çok şükür kaldırımdan geçen yayalara bir şey olmamış. Onun için mutluyuz biraz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı
Sinem'in katledildiği villa kaçak çıktı
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi
Benfica'da Rui Costa yeniden başkanlığa seçildi