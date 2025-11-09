Fenerbahçe zirve ile puan farkını 1'e indirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanında yenilmesi sonrası Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek zirve ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-2 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 38'de Asensio, 40 ve 50'de Nene, 63'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Kayserispor'un golleri ise 53 ve 75'te Onugkha'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28 yaptı ve lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. Kayserispor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Fenerbahçe 4 - 2 Kayserispor

Karşılaşma sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

75'GOL! Opoku'nun asistinde ceza sahasına giren Onughka, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

63'GOL! Sol köşeden içeri giren Kerem Aktürkoğlu, uzak köşeye yolladığı plase vuruşla topu ağlara yolladı. 4-1.

56'Kayserispor gol sonrasında etkisini artırıyor.

53'GOL! Kaptan Mane içeri girip topu orta alana çevirdi. Onugkha net bir gol vuruşuyla farkı 2'ye indirdi.

52'Maç, Kayserispor'un santrasıyla tekrar başladı.

50'GOL! Talisca'nın baskısı sonrası topu kazanan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu içeri kat ederek içeri oynadı. Nene müsait pozisyonda topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.

46'Kadıköy'de ikinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43'Edson Alvarez'in uzak mesafeden çektiği şutu Onurcan Piri parmaklarının ucuyla çıkardı.

42'Fenerbahçe ilk yarının bitimine dakikalar kala 3. gol için baskısını artırıyor.

40'GOL! Semedo sağ kanattan topu taşıyıp Fred'e yolladı. Brezilyalı orta saha, ceza sahasında müsait pozisyondaki Nene ile oynadı. Genç oyuncu farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

38'GOL! Duran top organizasyonunu paslaşarak kullanan Fenerbahçe'de Marco Asensio, sol çaprazdan uzak köşeye sert şut çıkardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

32'Kerem Aktürkoğlu uzak mesafeden şansını denedi. Onurcan tek hamlede topu kontrol etti.

19'Lionel Carole oyun alanının dışına çıktı. Oyun tekrar Kayserispor'un kale vuruşuyla başladı.

18'Kayserispor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün sağlık ekibini sahaya davet etti.

16'Kerem'in indirdiği topta Fred doğrudan kaleyi düşündü ama savunma kademedeydi.

7'Maç Fenerbahçe'nin baskısıyla başladı. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor yarı sahasında baskısını artırıyor.

1'Hakem Ozan Ergün düdüğünü çaldı ve mücadeleye Fenerbahçe başladı.

Fenerbahçe - Kayserispor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, Alvarez, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Denswill, Hosseini, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha