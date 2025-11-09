Galatasaray'a Kocaeli'de ağır darbe

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu’ndaki maçta ev sahibi ekibin golünü 45. dakikada Agyei attı. Ligde ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray 29 puanda kalırken, Kocaelispor puanını 14’e yükseltti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin golünü 45'te Agyei kaydetti.
Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, 29 puanda kaldı. Kocaelispor ise 14 puana yükseldi.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Kocaelispor 1 - 0 Galatasaray
Mücadele sona erdi.
90'Karşılaşmanın sonuna 8 dakika ilave edildi.
86'Gol iptal edildi. Hakem Çağdaş Altay monitördeki incelemenin ardından golü iptal etti.
86'Hakem Çağdaş Altay Video Yardımcı Hakem'le gol için bir süredir iletişimdeydi. Şimdi monitörün başına gidiyor.
65'Sağ kanattan topla ilerleyen Osimhen pasını arka direkteki Barış Alper'e çevirdi. Barış'ın vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
55'İkinci yarıya etkili başlayan taraf Galatasaray. Okan Buruk'un öğrencileri yarı sahadaki baskısını artırıyor.
49'Victor Osimhen sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert bir şut çıkardı. Jovanovic gol şansı tanımadı.
46'Çağdaş Altay ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.
İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
44'GOL! Kocaelispor, Agyei'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.
36'Sol kanattan şık bir vücut çalımı ile rakibinden sıyrılan Barış Alper, son çizgiye indikten sonra ortasını içeri çevirmek istedi, savunmada Tarkan Serbest'ten kritik müdahale geldi. Korner.
32'Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde az farkla Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
12'Maç hızlı başlamıştı ancak tempo şimdi düştü.
8'Sol kanattan hücuma çıkan Jakobs, ceza sahasında top bekleyen Osimhen'e ortasını göndermek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.
3'Maçta ilk tehlikeli atak ev sahibi Kocaelispor'dan geldi. Sağ kanattan hücuma katılan Ahmet Oğuz'un uzak direğe gönderdiği ortaya Tayfur Bingöl, kafa vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.
1'Kocaeli'de ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
İlk 11'ler
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Galatasaray: Uğurcan; Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış Alper, Osimhen, Icardi