BIST 10.925
DOLAR 42,21
EURO 48,88
ALTIN 5.434,09
HABER /  DÜNYA

Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Filistin ile Sudan’daki gelişmeleri ele aldı

Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Filistin ile Sudan’daki gelişmeleri ele aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeler, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürecinin ilerleyişi ve Sudan’daki durumu değerlendirdi.

Abone ol

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ile Katarlı mevkidaşı Al Sani yaptıkları telefon görüşmesinde, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi ve ateşkesi güçlendirmeye yönelik koordinasyonu ele aldığı belirtildi.

Tarafların "ateşkesi sağlamlaştırma çabalarına tam destek verdikleri ve bu kapsamda istişarelerin devam ettiğini teyit ettikleri" ifade edildi.

İki tarafın ayrıca işgal altındaki Batı Şeria’daki son gelişmeleri de ele aldığı, barış şansını zayıflatan ve gerginliği tırmandıran İsrail’in yerleşim faaliyetleri ile tekrarlanan ihlallerini kesin bir dille reddettikleri aktarıldı.

Mısır ve Katar’ın, Filistin topraklarının bütünlüğü ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nin birliğinin sağlanması gerektiği yönündeki tutumlarını yineledikleri vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin kendi ulusal karar alma süreçlerinde birlik içinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekildi.

Sudan’daki gelişmeler

Görüşmede taraflar, Sudan’daki son gelişmeleri de ele aldı. Bakan Abdulati, Mısır’ın Sudan’ın birliği, kurumlarının bütünlüğü ve istikrarına olan sarsılmaz desteğini vurguladı.

Hızlı Destek Güçleri tarafından son dönemde Faşir kentinde işlenen vahşet eylemlerini kınadığını belirten Abdulati, insani yardımların kesintisiz ulaştırılabilmesi için bir insani koridorun oluşturulmasının önemini dile getirdi.

Abdulati ayrıca, Sudan’da kapsamlı bir ateşkesi desteklemek ve halkın taleplerini karşılayan bir siyasi sürecin başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çabaların önemine vurgu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?
Hadi Özışık'tan Ayşenur Arslan’a cevap: Gerçekten bunamış olabilir mi?
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
Kocaelispor-Galatasaray maçı canlı yayın! İlk 11'de büyük sürpriz
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
6 kişi hayatını kaybetmişti! Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı!
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
28 Şubat Davası'nda gerekçeli karar açıklandı
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
Bakan Fidan yarın ABD’ye gidiyor
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı transfer mi oluyor? Tedesco'nun kararı belli oldu
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Eski futbolcu Tümer Metin'den dikkat çeken Victor Osimhen iddiası
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Kastamonu'da kaybolan anne ve 5 yaşındaki oğlu bulundu mu?
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı
Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 10 ayda 10 milyar doları aştı