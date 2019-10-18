Fatih Altaylı'nın Türkiye ABD anlaşması sonrası kafasına takılan soru Trump neden...

HaberTürk'te Tek'e Tek programında sunuculuk ve aynı yayın grubunda yazarlık yapan Fatih Altaylı, Türkiye ve ABD arasında dün akşam saatlerinde varılan anlaşmada kafasına takılan bir soruyu köşesine taşıdı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye gelerek hükümet yetkilileri ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmeden Suriye'deki harekatla ilgili 5 gün içinde YPG'li teröristlerin güvenli bölge için belirlenen alanın dışına çıkması koşuluyla Türkiye'nin harekatı durdurması kararlaştırılmıştı.

HaberTürk yazarı Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu anlaşmayı köşesinde değerlendirdi.

Anlaşmaya dair 'istediğimiz oldu' şeklinde yorumları hatırlatan Altaylı, "Madem her şey istediğimiz şekilde oldu, Trump niye bize teşekkür ediyor? Bizim Trump'a teşekkür etmemiz gerekmez mi" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Bir kez daha istediğimiz oldu. PKK/YPG teröristleri 120 saat içinde daha önce de ‘istediğimizin olduğu’ şekilde bir kez daha istediğimiz gibi olarak sınırın 32 kilometre gerisine çekilecekler. Türkiye de yarın Barış Pınarı Harekâtı’nı beklemeye alacak. Biz de işbu istediğimiz 32 kilometrelik güvenli bölgenin güvenliğinden sorumlu olacağız.

Sonuç olarak harekâtın bitmesi iyi bir şey. Analar ağlamayacak, barışın kötüsü olmaz demişler. Hele her şey istediğimiz şekilde olduğuna göre sorun yok. Tek anlamadığım şey ise şu. Madem her şey bizim istediğimiz şekilde oldu Trump bize niye teşekkür ediyor. Bizim ona teşekkür etmemiz gerekmez miydi!"

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