Mustafa Ceceli kiminle evli 2. eşi Selin İmer kimdir?

Aranjör, söz yazarı ve besteci olan Mustafa Ceceli şarkılarının yanı sıra özle hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. 38 yaşında olan Mustafa Ceceli aslen Çankırılı. iki kez evlilik yapan Mustafa Ceceli'nin ilk eşi Sinem Ceceli oldu. Bu evlilikten Arın adında bir oğlu oldu. Mustafa Ceceli 2007 yılında Selin İmer ile 2. evliliğini yaptı.

Mustafa Ceceli sarkıları kadar özel hayatı ile de magazin basınında yer sık sık yer alıyor. Başarılı şarkılara ve şarkı sözlerine imza atan Mustafa Ceceli 2003 yılında müzik piyasasına girdi. 38 yaşındaki Mustafa Ceceli aslen Çankırılı. ki kez evlilik yapan Mustafa Ceceli'nin ilk eşi Sinem Ceceli oldu. Bu evlilikten Arın adında bir oğlu oldu. Mustafa Ceceli 2007 yılında Selin İmer ile 2. evliliğini yaptı.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR: 1980 yılında doğan Mustafa Ceceli aslen Çankırılıdır. 2003 yılında müzik hayatına başlayan Mustafa Ceceli, yapmış olduğu müzik düzenlemeleri büyük beğeni topladı. 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirdi. 2008 yılında Ceceli "Limon Çiçekleri" isimli ilk single çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu.

Kasım 2009'da kendi adını taşıyan "Mustafa Ceceli" albümünü yayımladı ve albüm MÜ-YAP'tan altın plak ödülü aldı. Bununla birlikte birçok müzik platformlarda ödüllerle dönmüştür. Sanatçı kendi albüm çalışmalarının yanı sıra aranjörlük işine de devam etmektedir. İkinci stüdyo albümü "Es"i ilk olarak dijital müzik platformlarda yayınladı.

Albümün ismini taşıyan şarkısı dijital platformlarda tüm zamanların özellikle TTNet Müzik'te 9 milyonluk rakam ile en çok dinlenen ikinci, albümde bulunan "Sevgilim" şarkısı 7 milyon dinlenme oranıyla sekizinci sırada yer almaktadır. Ceceli'nin diskografisinde ayrıca bir derleme ve iki remix albüm bulunmaktadır. Aralık 2014'te üçüncü stüdyo albümü "Kalpten"i diskografisine eklemiştir. Sanatçı Lara Fabian ile Ağustos ayında proje single olarak yayınladıkları "Al Götür Beni" şarkısını Mustafa Ceceli yeni albümüne yer vermesi ile Kalpten albümünden çıkan tekli single niteliğini de taşımaktadır.

Mustafa Ceceli, solistliğin yanında 2003 yılında başladığı profesyonel aranjörlük işini devam etmektedir. Sanatçı aranjörlük işi için 'Orası benim üretim yerim, sahne tüketim yeri.' diye adlandıran Ceceli ilk aranjesini Cenk Eren’in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar’ın şarkılarına düzenlemeler yapmıştır. Bununla birlikte Ozan Doğulu ile tanışıp Kenan Doğulu'nun aynı yılda çıkan albümü için iki şarkının düzenlemesini yapmış ve usta sanatçı Sezen Aksu ile tanışıp albümlerinde verdiği konserlerde eşlik etti.

1 Kasım 2008 senesinde Sinem Ceceli ile evlenen sanatçının bu evlilikten Arın adında bir oğlu vardır.

MUSTAFA CECELİ KİMİNLE EVLİ: 1 Kasım 2008 yılında Sinem Gedik ile evlendi. 9 yıllık eşi ve oğlu Arın'ın annesinden 2017 yılı yaz aylarında boşandı. Mustafa Ceceli'nin boşanmanın hemen ardından Selin İmer ile hayatını birleştirdi.