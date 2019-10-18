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İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ soruşturması! 41 polis hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL merkezli 23 ilde FETÖ soruşturmasında 33'ü görevde 41 polis hakkında gözaltı kararı var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

33'ü aktif görevdeki polis 41 şüpheli

FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33'ü aktif görevdeki polis 41 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

44 adrese operasyon 

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara'da ByLock operasyonu

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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