KİPTAŞ müzayedeyle lüks araçları 19 değerli arsa ve 28 dükkanı satıyor işte fiyatları

İSTANBUL KİPTAŞ 28 dükkan, 19 değerli arsa ile 3 lüks aracını halka açık müzayede ile satışa çıkarıyor. KİPTAŞ ihalesine isteyen herkes katılabilecek.

KİPTAŞ tarafından yapılan ihale açıklamasında satışa ilişkin bilgi verildi. Buna göre 20.162,00TL'den başlayan fiyatlarla arsalara, 586.785,00TL den başlayan fiyatlarla işyerlerine, %30 peşin 24 ay vade veya %50 peşin 36 ay vade ödeme seçenekleriyle sahip olunabilecek.

Müzayede de anahtar teslim yatırım değeri oldukça yüksek cadde üstü dükkanlar ve arsalar da bulunuyor. Müzayedeye dünyanın her yerinden online olarak katılınabilecek. Müzayede 24 Ekim 2019 tarihinde KİPTAŞ Genel Merkezinde yapılacak.



Kiptaş'ın satışa çıkardığı araçları ve fiyatlarını görmek için tıklayın

Kiptaş'ın satışa çıkardığı arsa kataloğunu ve fiyatları görmek için tıklayın