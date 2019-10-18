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Suriyeli çocuk su şişesindeki çamaşır suyu içti! Durumu kritik

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da evde bulunan çamaşır suyunu içen Suriye uyruklu 1 yaşındaki Ahmet Elcureys, tedavi altına alındı. Elcureys'in sağlık durumu kritik.

Olay, İnegöl İlçesi Mesudiye Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulkadir ve Alaa Elcureys çiftinin 1 yaşındaki çocukları Ahmet Elcureyes, oyun oynadığı sırada, mutfak tezgahının altında bulunan su şişesi içerisindeki çamaşır suyunu içti.

Sağlık durumu kritik

Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet, tedaviye alındı. Küçük çocuğunun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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