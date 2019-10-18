Cenazeye gidiyorlardı... Çankırı'da devrildi çok sayıda yaralı var
İSTANBUL'dan Çankırı'ya cenaze törenine katılmak için gidenleri taşıyan otobüsün Kurşunlu ilçesinde devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.
İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney’in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.
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Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı.
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Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
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