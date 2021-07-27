Fatih Altaylı-Nagehan Alçı arasında 'faşist, yalaka' kavgası büyüyor!

Habertürk yazarları Nagehan Alçı ile Fatih Altaylı göçmenler üzerinden başlayan tartışmada faşist ve yalakalık sözlerine Nagehan Alçı'dan isim vermeden bomba cevap geldi.

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Habertürk yazarları Nagehan Alçı ile Fatih Altaylı arasında göçmen dalgası üzerinden başlayan tartışmalarda ton yükseliyor. Nagehan Alçı, Altaylı’nın “faşist” sözlerine isim vermeden cevap verdi.

Nagehan Alçı bugünkü “Yükselen faşizme inat insanlığı savunmak” yazısında, kendisi hakkında isim vermeden “Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz.” diyen Fatih Altaylı’ya cevap verdi.

Alçı: Kimin yalakalık yaptığı belli olmaz

Alçı, yazısında Fatih Altaylı’yı kastederek “Türkiye maalesef her şeyin birbirine karıştığı bir ülke. Kimin muhalif görünüp dolaylı yoldan 'rejime yalakalık' yaptığı belli olmaz…” ifadelerini kullandı.

'Şimdilik isim vermek istemiyorum'

Nagehan Alçı, “Ben göçmenlerin yanında dururken mevcut rejimin göçmen politikasını da tenkit ediyorum. Göçmenlere kapıları açmak gibi doğru bir iş yaparlarken bu ülkede sistematik ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yapan kimi siyasetçileri de iç politik hesaplar uğruna tezgah altından destekledikleri kanaatindeyim. Kimi kast ettiğimi anlayan anlasın. Şimdilik isim vermek istemiyorum.” diye yazdı.

Altaylı-Alçı tartışmasında ne olmuştu ?

Geçtiğimiz gün, "Dingo'nun ahırına hoşgeldiniz" başlıklı bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir." demişti.

Nagehan Alçı ise Altaylı'nın yazısının ardından Habertürk'teki köşesinde isim vermeden Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirenleri hedef almıştı. Alçı, "Kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok daha tehlikeli olan şey Türkiye’de 9-10 senedir yaşayan 5 milyon insanı bu ülkeden atma projesini sözde entelektüel kılıflarla sunmaya çalışmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı bugünkü yazısının "Roma İmparatorluğunu göç yıkmıştı" başlıklı bölümünde Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi. Altaylı, isim vermeden Alçı'ya "Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz." diye cevap vermişti.