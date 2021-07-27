BIST 1.358
DOLAR 8,56
EURO 10,12
ALTIN 495,43
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'da orman yangını! Bir köy boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı

Yunanistan'da orman yangını! Bir köy boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı

YUNANİSTAN’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi.

Abone ol

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi.

Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
THY'de açık bilet krizi! Çok sayıda mağdur var
THY'de açık bilet krizi! Çok sayıda mağdur var
Zonguldak'ta arkadaşı yolladı! Tıklayınca hayatının şokunu yaşadı: Hastalar seni...
Zonguldak'ta arkadaşı yolladı! Tıklayınca hayatının şokunu yaşadı: Hastalar seni...
Kastamonu'da 3 gün sonra kahreden haber geldi! Gözyaşları sel oldu
Kastamonu'da 3 gün sonra kahreden haber geldi! Gözyaşları sel oldu
Hüseyin Yayman: Bu yasa Kılıçdaroğlu'na da Meral Akşener'e de lazım
Hüseyin Yayman: Bu yasa Kılıçdaroğlu'na da Meral Akşener'e de lazım
İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı, Halisdemir sözleri sonrası özür dileyip istifa etti
İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı, Halisdemir sözleri sonrası özür dileyip istifa etti
Göçmenlere 10 kat su faturası tartışması! CHP yönetiminden Tanju Özcan'a soğuk duş
Göçmenlere 10 kat su faturası tartışması! CHP yönetiminden Tanju Özcan'a soğuk duş
PKK'nın elinden kaçan çocuklar hain planı deşifre etti! Örgüt çocukları böyle kaçırıyormuş
PKK'nın elinden kaçan çocuklar hain planı deşifre etti! Örgüt çocukları böyle kaçırıyormuş
Suudi Arabistan'da aşı olmayanlara geniş kapsamlı kısıtlama getirildi
Suudi Arabistan'da aşı olmayanlara geniş kapsamlı kısıtlama getirildi
MHP'li Yönter'den Hasip Kaplan'a sert tepki: Fason meydan okumalara kalkışma
MHP'li Yönter'den Hasip Kaplan'a sert tepki: Fason meydan okumalara kalkışma
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü 1 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü 1 yaralı