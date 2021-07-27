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Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyecek

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyecek

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan askerlerinin, Tacikistan-Afganistan sınırının yakınlarında tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

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Rusya Merkez Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan sınırına yakın Tacikistan'ın güneyindeki Harb-Maydon poligonunda 5-10 Ağustos'ta düzenlenecek tatbikata, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan 1500'den fazla asker katılacak.

Bunlarda 1000'in Rus askeri olacağı belirtilirken, tatbikatta, yaklaşık 300 silah ve askeri teçhizat yer alacak.

Söz konusu tatbikat, radikal terör gruplarının olası saldırılarının engellenmesi ve bu grupların yok edilmesi amacıyla yapılacak.

Rusya'nın BMP-2M zırhlı araçları Tacikistan’daki üssüne sevk ettiği 22 Temmuz'da açıklanmıştı.

Rusya ve Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda 30 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde ortak tatbikat düzenleyeceği ve bunun için Kırgızistan'ın Kant bölgesinde bulunan Rus üssünden Su-25 savaş uçaklarının sevk edileceği bildirilmişti.

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