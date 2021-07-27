İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı, Halisdemir sözleri sonrası özür dileyip istifa etti

İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbe girişimi şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir hakkındaki sözleri sonrası özür dileyip, istifa etti.

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15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerinden, Astsubay Ömer Halisdemir hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, üzgün olduğunu belirterek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Sarıtaşlı açıklamasında, "Bir kaç gün evvel Twitter'dan atılan bir tweete yaptığım bir yorumun maksadını aşmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ancak bilinmelidir ki; asker bir baba tarafından yetiştirilen, yine asker bir ağabey tarafından korunup kollanan bir kadın olarak bu ülkenin her ferdi gibi vatana, millete, bayrağa, ülkemin bölünmez bütünlüğüne ve askerine saygısızlık etmek, şehitlerimizin aziz hatıralarını yok saymak benim ve ailem için asla ve kata kabul edilemez. Bu çamur ne bana ne ailemdeki hiç bir bireye yapışmaz.

Devrin siyasi enstrümanlarından trollerin kurduğu gafil tuzağa düşmüş olmaktan esef duyuyorum. Başta tüm şehit aileleri, vatan için canını hiçe sayan tüm kolluk kuvvetleri, kuruluşundan beri görev almaktan onur duyduğum İYİ Parti teşkilatları ve Sayın Genel Başkanım ve çalışma arkadaşlarından kabul edilemez hatamdan ötürü binlerce kez özür diliyorum. Herkesin affına sığınarak; hatamın şahsi olduğunu, mensubu olduğum teşkilatı bağlamadığını ve teşkilatımı zor durumda bıraktığını gördüğüm için parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Yazdıklarımdan dolayı pişmanım'

Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Sarıtaşlı'nın polis ifadesi de ortaya çıktı. Sarıtaşlı'nın savcılık talimatıyla polise verdiği ifadesinde "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek, darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı bu şekilde yorum yaptım. Semih Terzi'yi de Ömer Halisdemir'i de tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce paylaşımımı sildim, daha sonra da hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım" dediği öğrenildi.