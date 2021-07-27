PKK'nın elinden kaçan çocuklar hain planı deşifre etti! Örgüt çocukları böyle kaçırıyormuş
PKK'nın elinden kurtulup teslim olan iki çocuk örgütün nasıl çocukları kandırarak terörist yaptığını ortaya çıkarttı.Abone ol
Suriye’nin Haseke kentinde terör örgütünün elinden kaçak çocuk yaştaki 2 terörist Türk polisine teslim oldu. Çocukların kültürel ve sosyal etkinliklere götürülme bahanesiyle kandırıldıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’de örgüte eleman bulamayan PKK/YPG terör örgütü küçük yaştaki çocukları kandırmaya çalışıyor. Haseke kentinde 2 çocuk çeşitli kültür etkinliklerine götürme bahanesiyle kandırıldı.
Çocuklara silahlı eğitim veren PKK/YPG terör örgütü, 15 yaşındaki bir erkek ile 16 yaşındaki bir kız çocuğunu örgüte katmaya çalıştı. İdeolojik ve silahlı eğitim verilen çocuklar 2 ay sonra örgütün elinden kaçmayı başardı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucu teslim olan çocuklar, yaşları küçük olduğu gerekçesiyle koruma altına alındı.