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Hüseyin Yayman: Bu yasa Kılıçdaroğlu'na da Meral Akşener'e de lazım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hüseyin Yayman: Bu yasa Kılıçdaroğlu'na da Meral Akşener'e de lazım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve milletvekili Hüseyin Yayman yeni sosyal medya yasasını savunarak bunun Kılıçdaroğlu'na da Akşener'e de lazım olduğunu savundu.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni bir sosyal medya yasası yapacaklarını söyledi.

Yayman, partisinin Kırıkhan İlçe Başkanlığında yaptığı konuşmada, gündemdeki sosyal medya yasasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Bu yasanın gerekli olduğunu anlatan Yayman, şöyle konuştu:
"Sosyal medya yasasını çıkartacağız. Kişilik suikastı yapanlar, itibar suikastı yapanlar, kendi kimliklerini ve gerçek yüzlerini gizleyerek ona buna iftira atanlar, ırkçılık, faşizm yapanlar, kadınlara, çocuklara istismarda bulunanlar, bütün bunlara karşı Allah izin verirse yeni bir sosyal medya yasası yapacağız. Facebook'ta da Instagram'da da Twitter'da da izinsiz hesaplarda millete, devlete, mukaddesata, bayrağa, camiye, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret, küfredenlere en büyük cezayı hukuk verecek. Cumhurbaşkanı'mız ve İletişim Başkanı'mız bu konuda çok önemli açıklamalar yaptı. Biz de TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak bu konunun takipçisi olacağız. Bu işin 'A partisi B partisi' yok, bu sosyal medya yasası Kemal Kılıçdaroğlu'na da Meral Akşener'e de lazım, herkese lazım. Burada herkese lazım olan bir yasadan bahsediyoruz ve inşallah bu yasayı getireceğiz."

 Hatay'daki su sorunu

Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da kentte yaşanan su sorunları nedeniyle eleştirerek, şunları kaydetti:
"Bir de çıkmışlar 'Bizi hükümet engelledi' diyorlar. Ben buradan söylüyorum. AK Parti hükümeti, AK Parti'nin 5 milletvekili ve Cumhur İttifakı'nın bir milletvekili hangi konuda Büyükşehire engel olmuş, hangi konuda kendisine set çekmişiz. Eğer Lütfü Savaş çıksın desin ki 'Hüseyin Yayman bana bu konuda engel oldu', ben istifa etmeye hazırım, bunun için söz veriyorum. Kendisi ispat etmezse namerttir."

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