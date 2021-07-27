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Kamboçya Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamboçya Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti

 KAMBOÇYALI yetkililer, Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastladı. Etlerin imha edileceği bildirildi.

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Kamboçya Sağlık Bakanlığı, özel bir şirket tarafından sevkiyatı yapılan 5 nakliye konteynerinden 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Konteynerlerdeki ithal etlerin bu hafta içinde imha edileceğini söyledi.

Geçen haftalardan yeniden başlamıştı

Kamboçya, sene başında Kovid-19 vakaları arttığı sırada Hindistan ile ithalatı geçici olarak askıya almış ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen haftalarda ticareti tekrar başlatmıştı.

Ülkede şubat ayında başlayan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 40'ına en az bir doz aşı yapıldı. Kovid-19 verilerinin toplandığı "Worldometer" internet sitesine göre, Kamboçya'da vaka sayısı 74 bin 386'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1324'e ulaştı.

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