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Kuyu kazarken evin bahçesinde buldu! Tam 510 kilo: Fiyatı dudak uçuklattı

Kuyu kazarken evin bahçesinde buldu! Tam 510 kilo: Fiyatı dudak uçuklattı

SRİ LANKA'nın Ratnapura bölgesinde bir evin bahçesinde dünyanın en büyük safir taşı bulundu.

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BBC'nin haberine göre, safir taş, bahçesine kuyu kazan ev sahibi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki mavi renkteki taşın tahmini değerinin 100 milyon doları bulabileceğini belirtiyor. Değerli taş uzmanı Dr. Gamini Zoysa, taşın yaklaşık 400 milyon yıl öncesine ait olabileceğine işaret etti. Sri Lanka, safir ve benzeri kıymetli taşların ihracında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

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