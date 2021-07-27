Mehmet Yalçınkaya eşi kimdir instagramı kapalı mı? Mehmet Şef'in eşinin fotoğrafları

Masterchef 2021 TV8 ekranlarında yeni sezonuyla başladı. Yıllardır jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya oldu. Babacan tavırları ve sivri dili ile yarışmacıların en çekindiği isim olan Mehmet Şef aslen Bolulu ve 47 yaşında. Mehmet Şef' evli, eşi ise sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ediyor. Mehmet Şef'in Sude, Utkan ve Emre adında 3 çocuğu var.

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5 sezondur Masterchef'in jüri koltuğunda oturan babacan tavırları ile sevilen ismi Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı Masterchef 2021'in başlaması ile merak konusu oldu. Birçok seyirci Mehmet Şef'in eşini ve çocuklarını merak ediyor. Evli olan Mehmet Şef'in eşi sosyal medyada ve gündemde olmayı tercih etmiyor. Mehmet Şef'in Sude adında bir kızı olduğu sanılsa da Mehmet Yalçınkaya'nun Utkan ve Emre adında iki oğlu vardır.

Masterchef jüri koltuğunda oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya. Peki renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Şef aslen nereli, kaç yaşında ve Mehmet Yalçınkaya'nın eşi ve kızı Sude Yalçınkaya ve oğulları Utkan Yalçınkaya Emre Yalçınkaya kimdir?

Mehmet Yalçınkaya'nın Sude adında bir kızı Utkan ve Emre adında iki oğlu var.

Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 46 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.

Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.

2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türkiye'de Fusion Mutfak akımını uygulayan ilk şeflerden olan Mehmet Yalçınkaya; Banquet servislerinde kişiye özel olarak hazırlanan minimalist ve butik çalışma olan servis konseptini geliştirdi.

Euroturkchefs Culinary Team takımını 2008 yılında kurarak kaptanlığını yapmıştır. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında2012 yılında dünya ikincisi oldu.

Bir çok başarıya imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlanmıştır.