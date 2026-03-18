Eyüpspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Milli ara sonrasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek bordo-mavililer dev derbi öncesi 3 puanı hedeflerken, ev sahibi Eyüpspor da küme düşme hattından uzaklaşmak için sahneye çıkacak

EYÜPSPOR 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

İlk 11'ler

Eyüpspor: Felipe, Anıl, Bedirhan, Umut, Lucas, Denis, Mateusz, Baran, Angel, Metehan, Umut Bozok.

Trabzonspor: Onana, Savic, Chibuike, Lovik, Ozan, Tim, Oulai, Zubkov, Muçi, Umut, Onuachu.

Fatih Tekke: İyi hazırlandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç öncesi yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Mustafa da gece geç saatlerde bir rahatsızlık geçirdi. Kanında bir sıkıntısı oldu. Bu sabah son dakika onu da kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Batagov'un yokluğu önemli bir yokluk. Eksikler önemli ama 3 puan alıp araya girmemiz gerekiyor. Eyüpspor ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Cesur oynamaya çalışan, her an oynamaya çalışan, denemeye çalışan bir takım. Oyunlarda eksik kaldıklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla uyarılarımızı, konuşmalarımızı yaptık. İyi hazırlandık. Gayet iyi hazırlandık."