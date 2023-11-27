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Eskişehir'de 46 parça tarihi eser ele geçirildi!

Eskişehir'de 46 parça tarihi eser ele geçirildi!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 parça tarihi eser ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli elinde bulundurduğu Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 sikke ve 21 objeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen tarihi eserlere ekiplerce el konuldu. Şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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