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Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkiinde yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı. Kazada otobüsün yatak kısmında uyuyan yedek sürücü Ali Çiçekliyurt sıkışarak hayatını kaybederken, 2 yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Ankara karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkisinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan Y.D. sevk ve idaresindeki 34 CCL 254 plaka yolcu otobüsü yol üzerinde park halindeki SK 365 VG plakalı yapancı tıra çarptı.

Kazada otobüsün yatak kısmında uyumakta olan yedek şoför Ali Çiçekliyurt bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybetti.

Araçta bulunan A.E. ve A.G. isimli yolcularda hafif bir şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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