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Esenyurt'ta taksi durağında silahlar patladı: 2’si ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da Esenyurt Meydan’ında taksi durağında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfekle yaşanan kavga sırasında yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, Esenyurt Meydanı’nda bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında durak alanı ve yolcu meselesi yüzünden husumet bulunan taksiciler arasında kavga çıktı. Taksi durağına pompalı tüfekle gelen bir grup ile duraktakiler arasında çıkan tartışmada kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp kaçtılar
Pompalı tüfekle duraktakilere ateş açan bir şahıs 3 kişiyi yaraladı. Yaşanan olay üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin ise olay yerinde olduğu görüldü.

Araçların arkasına saklanarak kendilerini korudular
Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı incelme başlatırken yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde pompalı tüfekli kişinin taksi durağına doğru girdiği görülüyor. Bu sırada çevredeki vatandaşların araç arkalarına saklanarak kendilerini korumaya çalıştıkları görüntülere yansıyor.

Taksiciler arasında silahlı kavga çıkmıştı
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Esneyurt’ta farklı iki taksi durağı arasında da silahlı kavga çıkmıştı. Olayda bir taksici hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla önceki taksi durağındaki bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.

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